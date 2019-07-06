В Грузии отказались прекращать торговлю с Россией

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению министра, экономика Грузии довольно диверсифицирована, однако прекращать торговые отношения с Россией не стоит. «Торговля с Россией в части экспорта составляет 13 процентов. Конечно же, есть и другие страны, есть выбор, однако разве мы должны отказываться от этих 13 процентов? Конечно же, нет», — сказала Турнава.
У грузинских производителей «должен быть выбор торговли с любой страной», где их продукция будет лучше продаваться, считает министр.
21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию с 8 июля. Позже запрет распространился и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию.
Такое решение было принято в связи с акциями протеста в Тбилиси. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии.