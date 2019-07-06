«Ленинград» обвинили в распространении импотенции

Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов. Об этом он написал у себя во «ВКонтакте».

Чеурин назвал концерт «сатанистским шабашем» и счел его поводом для разжигания межрелигиозной розни. Активист объяснил это тем, что выступление будет проходить на стадионе «Екатеринбург Арена», расположенном напротив Екатеринбургской епархии РПЦ.

Кроме того, Чеурин предупредил всех слушателей группы о том, что матерные слова в песнях «Ленинграда» лишают мужчин возможности производить потомство. «Мужчины вынуждены после этого покупать в аптеках известные стимуляторы, производители коих и финансируют всю данную деятельность. Данный бизнес не менее ужасен, чем наркотики, в котором данное "творчество", — лишь рекламный элемент», — пояснил Чеурин.

Лидера группы — Сергея Шнурова — активист назвал «импотентом, лишенным чести, неспособным к общению с женщинами». Чеурин убежден, что каждый мужчина, пообщавшийся с Шнуровым, теряет свою силу.

Пресс-секретарь и гитарист коллектива Дмитрий Гугучкин, комментарий у которого взял сайт Ura.ru, удивился такому заявлению. «Я надеюсь, что этот активист может подтвердить свои слова, потому что для таких обвинений нужно обладать какой-то подтверждающей информацией и большой смелостью», — сказал он.

В июне 2019 года группа «Ленинград» выпустила клип на песню i_$uss.

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