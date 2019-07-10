Шнурова обвинили в провоцировании гражданской войны

Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин, ранее обвинивший фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в распространении импотенции, заявил, что артист провоцирует начало гражданской войны. Его слова передает Daily Storm.

Развивая тему влияния нецензурных выражений на импотенцию, Чеурин подчеркнул, что русский эротический мат, который артист использует в своих песнях, — это наркотик. «Каждый мужчина, который произносит эти слова вслух, постепенно превращает себя в импотента. Потом все эти импотенты, желая общаться с женщинами, бегут в аптеки за повышающими их мужскую силу снадобьями», — заявил он.

Затем Чеурин объяснил взаимосвязь войн и эректильной дисфункции: «Мужчина идет на войну — как вы думаете, для чего он это делает? Для чего ему нужна чужая земля? А просто женщина ему отказала — и он идет туда, чтобы самоутвердиться. Из таких импотентов обычно и формируются захватнические армии». По его словам, на сегодняшний день у России нет «особых врагов», поэтому она воюет сама с собой. «Проще говоря, деятельность Шнура и группы "Ленинград" — это подготовка к гражданской войне и ее провоцирование», — заключил Чеурин.

Ранее 6 июля Чеурин назвал концерт коллектива сатанистским шабашем и счел его поводом для разжигания межрелигиозной розни.

В июне 2019 года группа «Ленинград» выпустила клип на песню i_$uss. В начале ролика главные героини в состоянии наркотического опьянения отправляются в клуб на техно-вечеринку, где одна из девушек встречает мужчину, напоминающего ей Иисуса.

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