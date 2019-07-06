Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба присоединился к Bottle Cap Challenge. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте футболиста.

Погба открутил крышки двух бутылок одним ударом ноги. «Спасибо за приглашение, Златан! Это волшебное касание Погба! Если не возражаете, теперь это 2 Bottles Cap Challenge»,— написал спортсмен.

5 июня шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович бросил Погба вызов, призвав его поучаствовать в Bottle Cap Challenge. Сам форвард открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.

В начале июля в сети распространился флешмоб Bottle Cap Challenge, в котором пользователи приглашают друг друга попробовать открыть бутылку ударом ноги. Позже участники начали менять правила и открывать крышку ударом мяча или шайбы. Чемпионка мира по тайскому боксу россиянка Ирина Ларионова открыла ногой банку маринованных огурцов.

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