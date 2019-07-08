«Чемпионат» и Оkko Спорт запустили шоу про Английскую премьер-лигу

«Чемпионат.com» и официальный вещатель Английской премьер-лиги (АПЛ) в России Okko Спорт запустили футбольно-развлекательное шоу, посвященное английскому первенству. Видео доступно на YouTube-канале проекта.

Проект носит название «Футбольный Альбион», его производством и продюсированием занимаются авторы канала «МЯЧ Production». Начиная с нового сезона, ведущий Васант Балан и журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Гриша Телингатер будут представлять обзоры тура, отмечая все самое интересное, что случилось в АПЛ за выходные.

В межсезонье ведущие «Футбольного Альбиона» расскажут об открытиях, взлетах и провалах прошедшего чемпионата, будут следить за главными трансферами. Зрители также смогут принять участие в создании программ.

Первый выпуск программы уже доступен на YouTube. В нем рассказывается о главных событиях прошедшего сезона.

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