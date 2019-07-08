«Панцирь-СМ» назвали оружием будущего

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ» способен уничтожать гиперзвуковые цели, заявил «Красной звезде» заместитель начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) полковник Юрий Муравкин.

По его словам, «Панцирь-СМ» создается для противовоздушных боев будущего. «Противовоздушный бой будущего, особенно на последнем рубеже обороны, будет уже не дуэлью зенитного ракетного расчета и пилота тактического истребителя, а боем с машинами — умными, точными, действующими в составе больших групп, во всем диапазоне высот, на высоких, зачастую и на гиперзвуковых скоростях», — сказал полковник.

Муравкин добавил, что ЗРПК получит «новые средства радиолокационной разведки и наведения ракет, быстродействующие вычислительные средства, новую зенитную управляемую ракету с большей дальностью стрельбы и повышенным могуществом боевой части», а также «элементы искусственного интеллекта, который позволит не только выживать в сложнейших условиях борьбы с воздушным противником будущего, но и выходить из нее победителем».

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В мае источники Defence Blog в Минобороны сообщили о «проблемном» самоходном ЗРПК наземного и морского базирования «Панцирь-С1».

В апреле заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов рассказал об испытании «Панцирь-СМ».

В декабре 2018 года американский военный эксперт Майкл Кофман причиной низкой эффективности «Панцирь-С1» в Сирии назвал отсутствие у ЗРПК радара, способного выявлять небольшие цели, перемещающиеся на малых скоростях.

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