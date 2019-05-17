«Панцирь-С1» назвали проблемным

Минобороны России ищет более совершенную и экономически эффективную систему, которая бы заменила «проблемный» самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования «Панцирь-С1», сообщили Defence Blog источники в военном ведомстве.

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Издание отмечает, что, по словам собеседников, «Панцирь-С1» оказался «слишком тяжелым, сложным и неэффективным, чтобы защитить от большинства потенциальных угроз», после чего в публикации приводятся примеры использования ЗРПК в Сирии.

В ноябре 2018 года главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала «Военные журналисты» в Telegram, в которой говорится о бесполезности «Панцирь-С1» в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.

Самоходный ЗРПК наземного и морского базирования «Панцирь-С1» малого радиуса действия принят на вооружение в России в ноябре 2012 года.

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