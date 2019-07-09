Стало известно о состоянии задержанных из-за салюта в Минске россиян

Консульские сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после гибели женщины во время салюта в центре Минска. Об этом сообщает РИА Новости.

Разрешение на посещение, которое состоялось 8 июля, было выдано Следственным комитетом республики. Сами россияне, как выяснилось, содержатся в минском СИЗО №1. По итогам визита в посольстве России отметили, что состояние здоровья российских граждан является «удовлетворительным». «Жалоб на условия содержания россияне не имеют», — подчеркнули дипломаты.

По их словам, на данный момент посольство продолжает работу с адвокатами и поддерживает контакты с родственниками задержанных.

Личности задержанных в Белоруссии россиян Максима Сапронова и Константина Денисова стали известны 5 июля. Они были задержаны после того, как в министерстве обороны Белоруссии заявили, что считают некачественные заряды российского производства основной причиной взрывов во время салюта в Минске. В поставлявшей в республику пиротехнические снаряды компании утверждают, что задержанные сотрудники не имеют никакого отношения к производству и являются консультантами.

Следственный комитет рассматривал несколько версий произошедшего: некачественные заряды, неисправные установки, нарушение технологии их заряда или эксплуатации. Однако в Минобороны настаивают, что все меры для обеспечения безопасности запусков были соблюдены, а персонал, работающий с установками, прошел нужную подготовку.

Инцидент, в результате которого погибла женщина, произошел в Минске вечером в среду, 3 июля. На трех из шести салютных установок взорвались снаряды одинакового калибра, сами установки разорвало, осколки ранили не менее 10 человек и повредили здания. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».

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