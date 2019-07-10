Российский гандбол поможет семье погибшей 20-летней спортсменки

Федерация гандбола России (ФГД) поможет семье погибшей 20-летней Екатерины Королевой, входившей в состав сборной страны по пляжному гандболу. Об этом сообщается на сайте организации.

Сообщается, что в ближайшее время будет решен вопрос об отправке тела спортсменки из Польши в Россию. Федерация пообещала взять на себя расходы по организации похорон Королевой и оказать финансовую помощь ее родным.

О смерти Королевой стало известно 8 июля. Тело гандболистки было обнаружено в водоеме. Это произошло после завершения чемпионата Европы, который проходил со 2 по 7 июля в польском Старе-Яблонки. По информации СМИ, спортсменка прыгнула с пирса в запрещенном для этого месте. Гандболистка проигнорировала соответствующую табличку.

Прокуратура Польши возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве Королевой. Судебно-медицинская экспертиза назначена на 10 июля.

Спортсменка выступала за сборную России и клуб «Ставрополье» на позиции левого крайнего. Она занималась гандболом с 15 лет.

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