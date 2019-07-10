Букмекерская контора «Олимп» станет партнером трансляций АПЛ

Букмекерская контора «Олимп» и Rambler Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта Оkko Спорт. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Rambler Group.

«Олимп» становится эксклюзивным партнером трансляций матчей Английской Премьер-лиги в категории «беттинг». Букмекерская контора также получает исключительные права на дистрибуцию сервиса Оkko Спорт в пунктах приема ставок и местах общественного питания, включая бары, сможет организовывать BTL-мероприятия и фан-зоны для просмотра трансляций для любителей Английской Премьер-лиги. Контракт подписан на 1 сезон с возможностью пролонгации. В соответствии с условиями соглашения, стороны не раскрывают размер и другие параметры контракта.

«Мы рады приветствовать "Олимп" в качестве стратегического партнера проекта Okko Спорт. Не сомневаюсь, что сотрудничество будет успешным для обеих сторон. Уверен, что партнёрство с Оkko Спорт — единственным в России официальным вещателем самого популярного и зрелищного футбольного чемпионата на планете — поможет "Олимпу" в достижении бизнес-целей. Для Okko Спорт это не только привлекательный контракт, но и еще одна точка соприкосновения с целевой аудиторией», — прокомментировал новость управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян.

«Сотрудничество букмекерской конторы "Олимп" и Rambler&Co — это без преувеличения исторический момент. Английская премьер лига — любимый европейский чемпионат российского болельщика, каждые выходные собирающий перед экранами телевизоров и смартфонов огромное количество зрителей, — отметил директор по развитию букмекерской конторы «Олимп» Константин Гусев. — Мы уверены, что в коллаборации с нашими партнерами, "Олимпу" по силам представить общественности громкий и эффективный бизнес кейс, который привлечет внимание аудитории к нашему продукту и позволит выполнить имиджевые задачи, в числе которых узнаваемость бренда».

