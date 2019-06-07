Александр Елагин присоединился к спортивной видеоредакции Okko Спорт

Александр Елагин присоединился к спортивной видеоредакции одного из крупнейших онлайн-кинотеатров России Okko, входящего в состав Rambler Group, сообщает пресс-служба компании.

Елагин будет комментировать матчи Английской Премьер-лиги в сезоне-2019/20.

«Голос Александра Викторовича на протяжении многих лет ассоциируется с трансляциями Английской Премьер-лиги. Еще в 90-е годы, когда росли многие спортивные журналисты, и я в том числе, он уже комментировал матчи Английской Премьер-лиги. Для меня комментарий Александра Елагина — это классика. Кроме того, Александр Викторович — актер, а сочетание профессиональных навыков и искреннего отношения к английскому футболу — мощное и редкое в нашей профессии», — прокомментировал назначение шеф-редактор видеоредакции Okko Спорт Владимир Стогниенко.

«Мне повезло, что в моей жизни есть английский футбол и для меня присоединиться к команде — естественно. Очевидно, это будет захватывающе, как и всегда. Мы наблюдаем, как формат интернет-трансляций активно развивается, и для меня не имеет значения: интернет или телевидение — главное, моя работа должна быть качественной», — сказал Елагин.

Rambler Group и Английская Премьер-лига в апреле подписали контракт, в рамках которого онлайн кинотеатр Okko эксклюзивно покажет прямые трансляции всех матчей Английской Премьер-лиги, а также другой связанный с ними контент: аналитические, информационные и развлекательные передачи, созданные как Английской Премьер-лигой, так и спортивной видеоредакцией Okko Спорт.

Ранее к «команде комментаторов» Okko Спорт, возглавляемой Владимиром Стогниенко, присоединился Кирилл Дементьев.