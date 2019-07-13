Российская синхронистка победила на чемпионате мира

Российская синхронистка Светлана Колесниченко победила в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта. Об этом сообщает ТАСС.

Колесниченко завоевала золото, набрав 95,0023 балла. Второе место заняла испанка Она Карбонель (92,5002 балла), третье — японка Юкико Инуи (92,3084). Для сборной России эта золотая медаль стала первой на чемпионате мира.

25-летняя Колесниченко в 2016 году стала олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях, также она является 14-кратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой Европы.

Чемпионат мира проходит с 12 по 28 июля в Кванджу (Южная Корея).

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