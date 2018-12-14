Двукратную олимпийскую чемпионку «взбесило» незаслуженное внимание к футболистам

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина возмутилась, что на ее вид спорта обращают меньше внимания, чем на «мало-мальски удачные выступления футболистов». Критичный пост она опубликовала в Instagram.

Шишкина пожаловалась, что российские синхронистки не проигрывают на крупных турнирах более 20 лет, однако никто не знает имен спортсменок. «Но более всего бесит, что мало-мальски удачные выступления футболистов превозносят до небес, а 20 лет без поражений (от слова вообще) синхронисток все принимают как должное и как свершившийся факт, который вроде как и достигается легче», — написала Шишкина.

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В июле сборная России по футболу, добравшаяся до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, в полном составе получила звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС). Это решение раскритиковали олимпийские чемпионы Екатерина Гамова, Дмитрий Мусэрский, Сергей Тетюхин, Максим Траньков, а также бывший футболист национальной команды Евгений Алдонин.

Шишкина выигрывала золотые медали в группе на Олимпиадах 2012 и 2016 годов. Также она 11 раз побеждала на чемпионатах мира и пять раз — на первенствах Европы.

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