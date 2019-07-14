Джокович победил Федерера в пятичасовом финале Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Лондоне в воскресенье, 14 июля, и завершился победой Джоковича в пяти партиях (7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12). Встреча продолжалась 4 часа 55 минут. Впервые в истории турнира в решающем матче был сыгран тай-брейк в последней партии.

Джокович защитил титул, завоеванный в прошлом году. Всего же на его счету пять побед на Уимблдоне и всего 16 — на турнирах серии «Большого шлема».

В финале женского турнира победу одержала Симона Халеп. Она разгромила американку Серену Уильямс в двух партиях — 6:2, 6:2.

Призовой фонд Уимблдона в этом году составил 38 миллионов фунтов.

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