Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко одержали победу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественные синхронистки набрали 95,9010 балла. На втором месте расположился китайский дуэт Вэньянь Сунь и Сюэчэнь Хуан. Третье место заняли украинские спортсменки: Анастасия Савчук и Марта Федина.

12 июля Колесниченко набрала 95,0023 балла и завоевала золото в технической программе. Для сборной России эта золотая медаль стала первой на чемпионате мира.

Ромашина пять раз становилась чемпионкой Олимпийских игр. В активе Колесниченко золото на Играх в 2016-м.

ЧМ проходит с 12 по 28 июля в Кванджу (Южная Корея).

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