Стало известно будущее перенесшего инфаркт Касильяса

Вратарь Икер Касильяс пропустит сезон-2019/2020 и займет руководящую должность в португальском «Порту». Об этом сообщается на сайте клуба.

38-летний футболист будет обеспечивать связь между игроками команды, тренерами и руководством, а также выполнять другие функции. При этом о завершении Касильясом карьеры речи не идет. «Я собираюсь заняться чем-то, что отличается от моих обычных действий на поле. Я постараюсь установить связь между командой и клубом», — заявил сам испанец.

1 мая вратарь пережил инфаркт. Ему стало плохо на тренировке команды, его госпитализировали и прооперировали. Пять дней спустя голкипер выписался из больницы. Британское издание Independent сообщало, что вратарь решил уйти из футбола, однако сам Касильяс эту информацию опроверг.

Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. Он также известен по выступлениям за мадридский «Реал». Голкипер провел за сливочных 510 матчей. В составе «королевского клуба» он пять раз становился чемпионом Испании и трижды побеждал в Лиге чемпионов.

Выступая за сборную Испании, Касильяс дважды становился чемпионом Европы и выигрывал чемпионат мира.

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