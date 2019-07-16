Мать бывшего футболиста снова похитили

Мать бывшего нападающего сборной Нигерии Самсона Сиасиа похитили во второй раз за 3,5 года. Об этом сообщает The Guardian Nigeria.

Вооруженные преступники ночью ворвались в дом Оджере Сиасиа в штате Байелса (Нигерия), похитили ее и еще двух человек. Злоумышленники пока не выходили на связь и не называли условий возвращения женщины. Аналогичный случай произошел с ней в ноябре 2015 года. Тогда бандиты украли Оджере Сиасиа и согласились отпустить ее после выплаты выкупа. Она провела в плену 13 дней.

Сиасиа завершил игровую карьеру в 1999 году, после чего работал тренером. Он возглавлял сборную Нигерии до 2016 года.

В июле 2018 года капитан сборной Нигерии Джон Оби Микел рассказал, что его отец был похищен перед финальным матчем группового этапа чемпионата мира против Аргентины. Он выплатил преступникам 24 тысячи долларов, после чего мужчину отпустили.

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