Аршавин увидел в пиве спутник футбола

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о роли пива в современном футболе. Слова спортсмена приводит Sport24.

Аршавин отметил, что для болельщиков нормально перед матчем пойти в паб и выпить «не одну пинту». «Футбол и пиво всегда рядом. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт», — сказал игрок, подчеркнув, что если болельщику необходим «дополнительный допинг», то пусть он пьет пиво. «И своими эмоциями заряжает команду», — закончил он.

Сейчас продажа алкогольных напитков на российских стадионах запрещена. Ранее в июле стало известно, что Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает вариант с возвращением продажи пива и его рекламы на играх.

Аршавин завершил карьеру в ноябре 2018-го. Сейчас он является тренером детской академии «Зенита». Также бывший футболист работает экспертом на ТВ.

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