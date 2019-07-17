Фанат «Динамо» подрался с полицейскими из-за сына и оказался под угрозой тюрьмы

Болельщик московского «Динамо» подрался с полицейским и оказался в СИЗО после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала». Об этом сообщается в Telegram-канале «ЭкСпорт».

По информации источника, после игры полиция задержала десять человек, потом все, кроме одного, были отпущены. По словам последнего задержанного, он пытался защитить сына, которого избивали сотрудники правоохранительных органов. В процессе защиты болельщик сломал нос полицейскому.

Ему грозит до восьми лет тюрьмы за умышленное причинение вреда здоровью (статья 112 УК РФ). Сейчас он находится в СИЗО.

Встреча между «Динамо» и «Арсеналом» прошла 12 июля и завершилась со счетом 1:1.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!