Назван любимый футбольный клуб россиян

Московский «Спартак» стал самым популярным футбольным клубом среди россиян. Об этом свидетельствует исследование компании «Яндекс», опубликованные во «ВКонтакте».

На основе данных о поисковых запросах «Яндекс» составил карту предпочтений футбольных болельщиков. «Спартак» стал первым в большинстве регионов России (матчи с его участием пользователи искали чаще всего), он же лидирует по общему числу поклонников. Второе место в обеих категориях занимает «Зенит», ЦСКА стал третьим по числу болельщиков, однако самым популярным оказался лишь в Северной Осетии.

Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) победили в «домашнем» регионе (так, «Урал» стал самым популярным в Екатеринбурге, «Тамбов» — в Тамбове). На карте не оказалось трех клубов: «Локомотива», «Динамо» и «Сочи».

Новый сезон РПЛ стартовал 12 июля матчем «Динамо» — «Арсенал» (1:1). Действующим чемпионом России является «Зенит».

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