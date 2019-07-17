«Челси» переодели в форму с российским триколором

Английский футбольный клуб «Челси» презентовал новую гостевую форму на предстоящий сезон. Фото опубликованы в Twitter-аккаунте команды.

Форма выполнена в белом цвете с синей и красной отделкой. На воротнике и рукавах экипировки присутствуют цвета флага России.

Владельцем клуба является российский миллиардер Роман Абрамович. Технический спонсор лондонцев — компания Nike.

В прошедшем сезоне «Челси» занял третье место в Английской премьер-лиге (АПЛ) и выиграл Лигу Европы, обыграв в финале лондонский «Арсенал».

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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