Игрок «Челси» рассказал о жизни на 20 евро в неделю

Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо рассказал, что в юности был обманут агентом. Слова футболиста приводятся на сайте «синих».

По словам Жоржиньо, услугами агента он воспользовался в 15 лет. Агент помог футболисту переехать из Бразилии в Италию и стать игроком «Вероны», тогда выступавшей в серии С. У клуба не было молодежного состава, поэтому он играл за местную команду «Берретти», получая по 20 евро в неделю.

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Жоржинью подружился с одним из партнеров и рассказал ему, сколько получает, чем вызвал его удивление. Позднее выяснилось, что большую часть денег забирал себе агент. Из-за этого бразилец хотел бросить футбол, однако мама убедила его не делать этого.

Помимо «Вероны», в Италии Жоржиньо играл за «Наполи». В «Челси» полузащитник перешел летом 2018 года, по сообщениям СМИ, лондонцы заплатили за него 57 миллионов евро. В составе «аристократов» бразилец в этом сезоне выиграл Лигу Европы.

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