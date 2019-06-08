Стала известна стоимость перехода лидера «Челси» в «Реал»

Переход бельгийского полузащитника Эдена Азара обошелся мадридскому «Реалу» в 100 миллионов евро без учета возможных бонусов. Об этом сообщает «Би-би-си».

Предусмотренные договором выплаты на случай успешных выступлений Азара в новом клубе могут принести лондонскому «Челси» дополнительные 67 миллионов евро. О трансфере было объявлено 7 июня.

6 июня сообщалось, что «Реал» согласовал переход бельгийского футболиста. По информации The Telegraph, речь шла об изначальной выплате 99 миллионов евро и бонусов.

Азар выступал в Английской премьер-лиге с 2012 года. В составе «аристократов» бельгиец стал двукратным чемпионом Англии и двукратным победителем Лиги Европы. В минувшем сезоне он был назван лучшим бомбардиром команды, забив 21 гол в 52 матчах.

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