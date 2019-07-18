В России объяснили критику «Северного потока-2» установками из-за океана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что правительство Дании выдаст разрешение на прокладку газопровода «Северный поток-2» на своей территории. Об этом он рассказал в интервью Rheinische Post, текст которого доступен на сайте ведомства.

По его словам, Дания заняла «политизированную позицию», в связи с чем медлит с выдачей разрешения. Лавров подчеркнул, что это идет вразрез с принципами международного морского права, разрешающего строить объекты энергетической инфраструктуры в морских акваториях.

Материалы по теме «Разговаривать надо начать» Россия и Европа почти враги. Как это исправить? Сели на трубу Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого

Он подчеркнул, что властям стран Европы необходимо руководствоваться собственными интересами, а не установками, «сформулированными за океаном». По словам главы МИД, попытки заставить европейцев покупать более дорогой сжиженный природный газ из США являются нерыночными и антидемократическими.

«Северный поток-2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но допускается перенос срока, потому что Дания до сих пор не выдала разрешение на строительство газопровода, который посчитала угрозой собственной государственности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!