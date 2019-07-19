Россиянка с детьми и собачкой пришла в ярость на площадке скейтеров

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В скейт-парке в Чебоксарах произошел конфликт матери с собачкой и скейтеров. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «Мимо проходил».

На ролике видно, как скейтеры просят женщину отойти. На видео не слышно, грубо ли они обратились к ней, и что именно стало причиной конфликта, однако в ответ она с нецензурной лексикой отказалась уходить и заявила, что будет стоять там, где хочет. На записи видно, что у женщины с собой была коляска с ребенком. Она также обращалась к одному из детей, катающихся на самокате по площадке.

В какой-то момент скейтеры пригрозили женщине полицией, на что она назвала одного из них бессовестным, плюнула в его сторону и отошла, также пригрозив вызовом сотрудников правоохранительных органов. Вызвал ли кто-то полицию, неизвестно.

Ранее в Омске пожилой мужчина с бородой и в рясе приставал к людям на автобусной остановке, матерился на них и пригрозил убийством очевидцу, который снимал его на видео и сделал замечание. Закончив пререкания с окружающими, он сел в подъехавшую маршрутку. Представитель РПЦ назвал его серьезно больным человеком и добавил, что насильно снять рясу с него в церкви не могут по закону.

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