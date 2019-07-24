Россия ответила на обвинения ФБР

Россия отвергает все обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом в среду, 24 июля, сообщает РИА Новости.

«Наша позиция прежняя: никаких оснований для утверждения о том, что Россия пыталась или собирается вмешиваться [в американские выборы], как это недавно прозвучало у главы ФБР, нет», — сказал Рябков.

Также Рябков рассказал, что российская сторона будет следить за выступлением спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе США — оно запланировано на 24 июля.

О том, что Россия до сих пор не оставляет попыток вмешиваться в избирательные процессы в Соединенных Штатах, заявил глава ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в юридическом комитете сената 23 июля.

18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США.

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