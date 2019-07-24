Российская синхронистка рассказала о пользе небритых ног

Российская синхронистка Мария Шурочкина в эфире «Русского радио» рассказала о приметах в национальной команде.

«Извините за интимные подробности, мы не бреем ноги. Во-первых, это плохая примета. Во-вторых, это немного меняет ощущение в воде, оно уже не такое, как с волосиками», — заявила спортсменка. По ее словам, волосы помогают лучше чувствовать уровень погружения в воду.

Шурочкина также рассказала, что синхронистки не стригутся перед крупными турнирами. «Стричь волосы — это в целом плохая примета. У каждой девчонки есть какие-то свои суеверия», — отметила она.

24-летняя Шурочкина является олимпийской чемпионкой Игр 2016 года и 11-кратной чемпионкой мира.

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