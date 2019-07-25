Зеленский назначил женщину в руководство Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост заместителя главы Службы внешней разведки страны Екатерину Слядневу. Об этом говорится в опубликованном на сайте президента указе.

Документ был подписан в среду, 24 июля. До 2018 года Сляднева работала в киевской прокуратуре, занимая должность замначальника управления надзора в уголовном производстве. Образование она получила во Львовском университете бизнеса и права по специальности судоустройства, прокуратуры и адвокатуры.

Ранее Зеленский заново назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства. Он уже выполнял эти обязанности в администрации Петра Порошенко с 2014 по 2019 год. Зеленский после прихода к власти снял его с этой должности.

24 июля Офис президента Украины рассказал об обсуждениях кандидатов на пост премьер-министра. Советник президента Олег Устенко отметил, что «пул экспертов или потенциальных кандидатов» на должность масштабнее того, что известно в украинском медиапространстве. Устенко предпочел не говорить о том, может ли он сам получить этот пост.

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