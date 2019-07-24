Зеленский переназначил бывшего советника Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заново назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

«Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины», — говорится в документе.

Руслан Демченко исполнял обязанности советника президента Украины Петра Порошенко с 2014 по 2019 год. Зеленский после прихода к власти снял его с этой должности.

До этого, с 2010 по 2014 год, Демченко был первым заместителем министра иностранных дел Украины. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Ранее 24 июля Офис президента Украины рассказал об обсуждениях кандидатов на пост премьер-министра. Советник президента Олег Устенко отметил, что «пул экспертов или потенциальных кандидатов» на должность масштабнее того, что известно в украинском медиапространстве. Устенко предпочел не говорить о том, может ли он сам получить этот пост.

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