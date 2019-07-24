В партии Зеленского назвали способы лишения депутатов мандатов

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» планирует принять закон о процедуре лишения депутатов мандатов. Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» заявил лидер партии Дмитрий Разумков.

По его словам, процедура будет четко прописана в законе. Среди возможных вариантов, которые рассматривали в партии, — проведение референдума по отзыву народного депутата. Однако процедура может быть проще и опираться на четко установленные законодательные нормы. «К примеру, если вы не посещаете свою работу в течение, скажем, 30 процентов рабочего времени», — пояснил Разумков. По его словам, в случае нарушения установленных норм мандат будет отзываться автоматически.

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Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 99 процентов бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 253 мандата из 450.

Помимо партии власти, в парламент также проходят партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая получит 44 мандата, партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» и депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина», у каждой из которых будет по 25 мест в новом парламенте, и получившая 20 мест партия лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

Кроме того, в парламент по мажоритарным округам прошли шесть представителей партии «Оппозиционный блок» и по одному депутату от партий «Единый центр», «Свобода», «Самопомощь» и «Белая Церковь вместе». Еще 47 мандатов получили самовыдвиженцы.

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