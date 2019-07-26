Российские пловцы выиграли три золота чемпионата мира за один день

Российские пловцы Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков завоевали золотые медали чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Об этом сообщается на сайте Международной федерации плавания (FINA).

Ефимова стала чемпионкой в заплыве на 200 метров брассом. Дистанцию она преодолела за 2 минуты 20,17 секунды, опередив спортсменку из ЮАР Татьяну Шонмейкер (2 минуты 22,52 секунды) и канадку Сидни Пикрем (2 минуты 22,90 секунды). Ефимова в шестой раз выиграла золото чемпионата мира, также на ее счету бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Рылов победил на дистанции 200 метров на спине. Он финишировал с результатом 1 минута 53,40 секунды, за ним оказались американец Райан Мерфи (1 минута 54,12 секунды) и британец Люк Гринбанк (1 минута 55,85 секунды).

Чупков финишировал первым в заплыве на 200 метров брассом, установив мировой рекорд (2 минуты 06,12 секунды). Серебряным призером стал австралиец Мэттью Уилсон (2 минуты 06,68 секунды), бронзовым — японец Иппей Ватанабе (2 минуты 06,73 секунды).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.

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