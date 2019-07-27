Отец Мамаева оставил его семью без денег

Отец футболиста «Краснодара» Павла Мамаева забрал у его жены Аланы все деньги. Об этом женщина сообщила в своем Instagram-аккаунте.
По словам Мамаевой, отец футболиста оставил ее без средств, а на просьбу спортсмена вернуть деньги ответил: «Выйдешь — заберешь». Из-за этого женщина выставила на продажу один из автомобилей.
Мамаев отбывает срок в колонии №4 в Белгородской области вместе с игроком «Зенита» Александром Кокориным. 13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Учитывая проведенное в СИЗО время, спортсмены должны выйти на свободу осенью.
Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го, когда стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.