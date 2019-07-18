Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева

Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Его слова приводит «Советский спорт».

Соколов сообщил, что в этой колонии царят жесткие порядки. «Приходит этап, и начальник колонии просто смотрит и просто по своему желанию того, кто ему не понравился. Того выводят в коридор, где бьют, а потом отправляют в ШИЗО», — вспомнил он. Мужчина отметил, что это не коснется Кокорина и Мамаева, относящихся к категории «блатных».

Материалы по теме «Мы рассчитывали на гуманность накануне 9 Мая» Кокорина и Мамаева отправили в колонию. Они ждали другого решения

По словам Соколова, у прибывших в колонию забирают все вещи безвозвратно. «Часы за 100 рублей все равно заберут. Зубную щетку старую. Остаешься вообще голый. Библию кинули на пол с фразой: "Нам п….й», мы язычники"», — вспомнил он.

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Футболисты были этапированы в колонию №4 в Белгородской области.

Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание их под стражей неоднократно продлевалось. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!