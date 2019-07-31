Российский чемпион НБА вернулся на родину

Российский баскетболист Тимофей Мозгов перешел в «Химки». Об этом сообщается на сайте команды.

32-летний центровой подписал контракт на один год. Спортсмен уже выступал за «Химки» с 2006 по 2010 год, а также во время локаута в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2011-м.

Последним клубом Мозгова был «Орландо Мэджик», в начале июля расторгший с ним контракт. Российского баскетболиста обменяли из «Шарлотт Хорнетс». Ни за одну из команд он так и не сыграл. Последний раз центровой выходил на паркет в апреле 2018 года, тогда он выступал за «Бруклин Нетс».

Вместе с «Кливленд Кавальерс» в 2016 году Мозгов и другой центровой Александр Каун стали первыми в истории российскими чемпионами НБА. Мозгов выступает за сборную России с 2009 года. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2011 и обладателем бронзовой медали Олимпиады-2012.

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