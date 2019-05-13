Игрок НБА подрался с россиянами в Латвии

Форвард баскетбольного клуба «Даллас» Кристапс Порзингис подрался с россиянами в Латвии. Об этом сообщает TMZ.

Конфликт произошел в Лиепае — родном городе баскетболиста. Согласно информации портала, Порзингис поругался с группой русскоязычных людей в баре, которые выразили недовольство переходом спортсмена из «Нью-Йорка».

Отмечается, что после драки Порзингис был с разбитым лицом и в рваной рубашке.

В нынешнем сезоне 23-летний спортсмен пропустил текущий сезон в НБА из-за травмы. В феврале он попал в «Даллас» из «Нью-Йорка» в результате обмена.

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