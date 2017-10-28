Игрок НБА ударил соперника в лицо и спровоцировал драку

Игрок «Голден Стейта» Дрэймонд Грин и Брэдли Бил из «Вашингтона Уизардс» подрались во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте gifdsports.

Конфликт между спортсменами возник во второй четверти. Во время одного из розыгрышей Бил ударил соперника в лицо, после чего баскетболисты подрались. Их пытались разнять около 20 человек, в том числе члены тренерского штаба и судьи. В результате Грин и Бил были удалены. Встреча завершилась победой «Голден Стейта» со счетом 120:117.