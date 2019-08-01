Пролезающий в окно полицейский начальник в элитном районе Москвы попал на видео

Baza / Telegram

На видео попал начальник отдела охраны общественного порядка ОВД Якиманка города Москвы, пролезающий в окно. Запись опубликовал Telegram-канал Baza.

Полицейские ходят на работу через окно, потому что в здании ОВД идет ремонт.

30 июля стало известно, что руководство московской полиции приказало сотрудникам, работавшим на митинге 27 июля, изменить свои данные в социальных сетях. Приказ связан с угрозами, которые якобы начали получать семьи сотрудников правоохранительных органов после того, как контактные данные десятков полицейских, работавших на митинге, были опубликованы в сети.

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