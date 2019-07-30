Прославившегося беспределом начальника уголовного розыска взяли с миллиардом

Сотрудники ФСБ задержали начальника уголовного розыска управления МВД по Приморскому краю Андрея Миляева. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

По его словам, полицейского подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

В пресс-службе краевого управления МВД отказались комментировать его задержание.

Во время обыска в квартире полицейского было найдено более одного миллиарда рублей, сообщил источник местного издания VL.ru. Позднее в региональном управлении ФСБ опровергли информацию об обнаружении такой суммы, но сколько денежных средств там было, не раскрывается.

Издание отмечает, что чекисты задержали Миляева в первый день работы нового начальника краевого управления ФСБ Дениса Симонова, который приехал в Приморье из Амурской области.

Миляев руководит приморским уголовным розыском с 2013 года. Прежде он возглавлял оперативно-розыскную частью №4, чьи сотрудники прославились в Приморье как «беспредельщики» из-за своих методов физического и психологического воздействия на подследственных, отмечает «ВостокМедиа». На их счету пытки и выбивание признаний.

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили «Ленте.ру» задержание полицейского, отметив, что он, по версии следствия, предупреждал знакомого предпринимателя, занимающегося вырубкой леса, о проверках правоохранительных органов. Миляев в знак благодарности от него получил более пяти миллионов рублей.

По месту его жительства, отметили в СКР, изъяты банковские карты и один миллион рублей.

Миляев начал служить в отделе внутренних дел Владивостока с должности младшего инспектора уголовного розыска в 1992 году.

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