Женщина рассказала о страшных последствиях ношения резинки для волос на запястье

Жительница канадской провинции Британская Колумбия рассказала об опасности ношения резинки для волос на запястье. Ее слова приводит таблоид The Sun.

47-летняя Лиза Макленнан (Lisa McLennan), мать четырех детей, последние 30 лет по привычке носила на запястье резинку для волос. Тугой аксессуар на руке привел к появлению у женщины синдрома запястного канала — неврологического заболевания, которое вызывает онемение и боль пальцев кисти.

«Я даже не замечала этого. Резинка всегда была на моем запястье, когда волосы оставались распущенными», — объяснила канадка. Изначально она принимала боли в руках за проявления артрита, пока продавец в магазине не объяснил ей опасность ношения резинки для волос на запястье.

Позже Макленнан повредила сухожилие большого пальца на руке и обратилась в больницу. Врачи оказали женщине помощь и заодно проверили, нет ли у нее синдрома запястного канала. Оказалось, пагубная привычка нарушила кровообращение в области ее запястья, а также привела к воспалению и повреждению нерва.

«Прошу, не повторяйте мою ошибку. Так просто отказаться от этой привычки сейчас, нежели бороться с болями в будущем», — заключила женщина.

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