Семьям погибших в Сирии военных пообещали заплатить

Семьям погибших в Сирии российских военных из Забайкальского края пообещали выплатить наградные. Об этом сообщили родственники старшего лейтенанта Сергея Елина, погибшего во время военной операции 23 мая 2018 года, пишет «Сибирь.Реалии».

По словам родственников военнослужащего, им позвонили из Министерства обороны России и пообещали внести изменения в документы и перечислить деньги. Представители ведомства также обязались выплатить наградные семьям других погибших. При этом их попросили больше не инициировать «никаких публикаций», отмечает издание.

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30 июля Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выдаче наградных Татьяне Елиной, вдове Сергея Елина. По словам женщины, ей сообщили, что на подобные выплаты денег нет.

Забайкальское управление финансового обеспечения и «Единый расчетный центр» Минобороны пытаются также отменить выплаты еще двум семьям погибших подчиненных Елина — сержанта Игоря Михайлова и рядового Дмитрия Вершинина. Ожидается, что заседания по этим апелляциям пройдут 6 и 13 августа.

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года. По информации Минобороны, за это время было освобождено более 1,4 тысячи населенных пунктов, в числе которых Алеппо, Пальмира, Дейр-эз-Зор, Абу-Кемаль, Дерьа, а также восемь нефтяных и газовых полей. Десятки тысяч боевиков ликвидированы, еще более 42 тысяч сложили оружие. Уничтожено более 650 танков, 3,5 тысячи орудий и минометов.

По данным на октябрь 2018 года, за время трехлетней операции России в Сирии погибли 112 военнослужащих РФ. Половина из них — жертвы катастроф самолетов Ан-26 и Ил-20. В феврале 2019-го стало известно о гибели еще одного российского военного — 24-летнего Максима Плетнева. В марте в ходе боя с террористами погибли еще трое военнослужащих.

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