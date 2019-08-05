Выигравший Олимпиаду с российскими гандболистками тренер покинул сборную

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Решение об уходе специалиста из сборной России было принято по итогам его разговора с президентом ФГР Сергеем Шишкаревым. Трефилов в феврале перенес операцию на сердце, его здоровье не позволяло продолжать работать с национальной командой. Теперь тренер займет пост вице-президента федерации.

Новым главным тренером сборной России стал испанец Амброс Мартин. Решение было утверждено исполкомом ФГР.

На Олимпийских играх 2016 года специалист привел женскую гандбольную сборную России к первому в истории олимпийскому золоту. В финале соревнований команда обыграла француженок со счетом 22:19.

Национальную сборную он возглавлял несколько раз. За годы тренерской карьеры Трефилов также выигрывал четыре чемпионата мира.

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