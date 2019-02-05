Выигравший Олимпиаду с российскими гандболистками тренер попал в больницу

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов попал в больницу. Об этом пресс-служба клуба «Кубань», который также возглавляет специалист, сообщила во «ВКонтакте».

Перед матчем на Кубок Европейской гандбольной федерации против французского «Безансона» (3 февраля) Трефилов почувствовал себя плохо, по результатам обследования у него выявили проблемы с сердцем. Несмотря на это, тренер руководил командой на площадке, и только 5 февраля лег в больницу.

Отмечается, что Трефилов пройдет углубленное обследование и останется под наблюдением врачей на неопределенное время.

На Олимпийских играх 2016 года специалист привел женскую гандбольную сборную России к первому в истории олимпийскому золоту. В финале соревнований команда обыграла француженок со счетом 22:19.

Национальную сборную он возглавлял несколько раз. За годы тренерской карьеры Трефилов также выигрывал три чемпионата мира.

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