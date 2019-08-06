В Киеве назвали главного врага Украины

Журналист украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк назвал партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» главным врагом Украины «после России». Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала ATR, запись которого доступна на YouTube.

Он утверждает, что эта политическая сила «оправдывает действия России» и «отрицает факт военного вторжения». «Главной угрозой и с точки зрения политики, и не только политики являются именно вот эти ребята, которые сначала тут нам рассказывают, что нет никакой войны, Россия — друг, Крым мы потеряли, шли и потеряли, а завтра они придут с автоматами», — заявил журналист.

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Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Явка составила 49,84 процента избирателей. После обработки 100 процентов бюллетеней партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» может сформировать однопартийное большинство. В Верховную Раду также прошли партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» и бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Мандаты получат также партии депутата Юлии Тимошенко и музыканта Святослава Вакарчука.

Украинская политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» была зарегистрирована Минюстом Украины 9 декабря 1999 года как «Всеукраинское объединение "Центр"». В июле 2016 года она была переименована в «За жизнь», а через два года в нее вступил лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, который выступает за восстановление отношений Украины и России. На прошедших парламентских выборах она набрала 13,05 процента голосов.

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