Толпа устроила давку в центре Нью-Йорка из-за похожих на стрельбу звуков

На главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер сотни местных жителей и туристов побежали, приняв звуки выхлопной трубы мотоцикла за множественные выстрелы. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел во вторник, 6 августа, в 21:30 по местному времени (04:30 мск 7 августа). Толпа в панике бросилась убегать, часть устремилась в сторону Седьмой авеню.

Звуки, которые были слышны на площади, на самом деле раздавались на пересечении Восьмой авеню и Западной 42-й улицы, о чем сообщил изданию департамент полиции Нью-Йорка. Также полицейские рассказали, что один из пешеходов получил травмы во время давки. Некоторые родители разделились со своими детьми из-за паники на площади и долго не могли найти друг друга.

Множество звонков поступило на 911, полиция уверяла людей, что на площади Таймс-сквер безопасно. Такая реакция прохожих, по мнению New York Post, была обусловлена произошедшими в США в выходные массовыми расстрелами.

В Эль-Пасо (Техас) 3 августа 21-летний Патрик Крузиус открыл стрельбу в торговом центре, в результате чего погибли 20 человек. В городе Дейтон, штат Огайо, 4 августа неизвестный открыл стрельбу по прохожим возле бара. В результате погибли 10 человек, 16 были ранены. В Чикаго неизвестный ночью 4 августа начал стрелять по местным жителям, в результате чего пострадали семь человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!