Россия задумала вытеснить США с китайского рынка

В торговле с Китаем Россия может заменить США. Такое предположение на фоне очередного обострения отношений Вашингтона и Пекина высказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, его слова приводит ТАСС.

«В отличие от американских партнеров, Китай считает Россию надежным поставщиком любой продукции», — сказал министр. Он уточнил, что в настоящее время Москва и Пекин ведут активные переговоры, в том числе по вопросам сельского хозяйства, чтобы переключить Китай на российский рынок. Орешкин полагает, что товары, которые Китай покупает у США, со временем будут приобретать у России.

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Китай является основным мировым импортером таких товаров, как соя и кукуруза, которые закупались у США. Однако с началом торгового противостояния в 2018 году Пекин повысил пошлины на ввоз сельскохозяйственной продукции из этой страны и сократил закупки.

В начале августа президент США Дональд Трамп пообещал поднять пошлины на китайские товары, в ответ Пекин опустил курс юаня до минимума с 2008 года. Трамп счел это валютной манипуляцией и написал об этом в своем Twitter. Рынки моментально отреагировали снижением: по итогам торговой сессии понедельника, 6 августа, фондовые рынки США потеряли в общей сложности около 700 миллиардов долларов.

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