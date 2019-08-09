Россияне перестали покупать жилье

Интерес россиян к приобретению недвижимости снижается. Об этом говорится в материалах исследования компании «Ингосстрах», которые имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Исследование, проведенное в городах с населением от 250 тысяч жителей, показало, не более восьми процентов россиян рассматривают для себя возможность приобретения дома, дачи или квартиры в ближайшие два года. Выраженный рост спроса на жилье, по статистике компании, за год зафиксирован только в подмосковных Подольске, Балашихе и Химках (плюс 12 процентов), а также в Сургуте и Севастополе (плюс 10 процентов).

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Жители других средних и крупных городов стали реже интересоваться покупкой жилья. «Не исключено, что сегодня мы стоим на пороге новой потребительской паузы на рынке недвижимости: те семьи, которые откладывали приобретение жилья после кризиса 2014 года, купили интересующие их объекты в 2015-2018 годах. Исчерпание накопленного отложенного спроса привело к торможению рынка недвижимости», — прокомментировал полученные данные директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

Такая динамика отразилась на рынке страхования жилья, отмечают в компании: только три процента россиян рассматривают для себя возможность застраховать недвижимость и домашнее имущество. Самый высокий интерес к этой услуге зафиксирован в Москве и Иркутске: об этом задумываются шесть процентов местных жителей. Показатель в пять процентов отмечается в Кемерове, Ярославле, Архангельске, Иванове, Якутске и Вологде.

Согласно данным исследования ЦИАН, интерес россиян к покупке жилья в 2019 году, напротив, резко подскочил: количество заключенных во втором квартале договоров долевого участия выросло на 39 процентов относительно показателей аналогичного периода 2018-го.

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