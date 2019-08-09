В России резко выросли продажи квартир

Во втором квартале 2019-го количество зарегистрированных сделок в российских новостройках выросло на 39 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует исследование, подготовленное ЦИАН (есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Всего в период с апреля по июнь в стране по договорам долевого участия (ДДУ) продали почти 247 тысяч квартир, подсчитали аналитики. Рост продаж нового жилья зафиксирован более чем в половине регионов — в 53 из 82. Год назад положительная динамика наблюдалась только в 35 субъектах.

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Лидером по объемам продаж жилья остается Москва, где во втором квартале заключено почти 34 тысячи сделок. На втором месте Санкт-Петербург с 33,5 тысячи покупок, на третьем — Московская область (почти 24 тысячи сделок).

Более чем в два раза выросло за год количество зарегистрированных сделок по ДДУ в Адыгее, Чечне и в Рязанской области, отмечают в ЦИАН. Максимальное падение объемов продаж нового жилья отмечено в Томской области (минус 90 процентов в годовом выражении), Мордовии (минус 66 процентов) и в Бурятии (минус 62 процента в годовом выражении).

«К объективным факторам, повлиявшим на рост спроса, относится информационный фон, связанный с переходом застройщиков на работу с покупателями по новым правилам с 1 июля 2019 года, — поясняют аналитики. — Многие покупатели, ранее откладывавшие сделки, решили приобрести квартиру именно сейчас, опасаясь неясных перспектив развития рынка в новых условиях».

Ранее в августе стало известно, что для россиян разрабатывают новую схему покупки жилья в новостройках. Они могут получить возможность вносить на эскроу-счета застройщиков не всю сумму за квартиру сразу, а лишь задаток в размере 30 процентов. Оставшиеся 70 процентов стоимости жилья будут выплачиваться после заселения в готовый дом.

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