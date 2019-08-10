Игрок клуба АПЛ проиграл 19 матчей подряд и установил антирекорд

Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Астон Вилла» Джек Грилиш проиграл 19-й матч подряд в составе своей команды и установил антирекорд турнира. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте OptaJoe.

Ранее 10 августа «Астон Вилла» уступила «Тоттенхэму» — 1:3. Матч прошел в Лондоне, Грилиш вышел в стартовом составе. Таким образом, он проиграл 19-й подряд матч в рамках Премьер-лиги. Неудачная серия англичанина началась в сезоне-2014/2015 и продолжилась в следующем сезоне. В общей сложности 18 поединков с его участием завершились поражением «Астон Виллы».

В последних трех сезонах «Астон Вилла» играла в Чемпионшипе. По итогам розыгрыша-2018/2019 клуб завоевал путевку в Премьер-лигу. 23-летний Грилиш — воспитанник «Астон Виллы».

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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