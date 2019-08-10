Нурмагомедов отчитал бойца-прогульщика

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов провел воспитательную беседу с одним из бойцов в зале в Дагестане. Полный выпуск видеоблога спортсмена доступен в его YouTube-канале.

30-летний Нурмагомедов рассказывал остальным бойцам о возможностях выступать на турнирах и призывал молодых спортсменов «строить планы». Внимание бойца привлек молодой человек по имени Гимбат. Нурмагомедов отчитал его за частые пропуски тренировок.

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«22 года. Здоровья полно! Борьба есть, бить ты умеешь. Не тупой вроде. Или тупой, может, я не знаю», — сказал Нурмагомедов бойцу.

Нурмагомедов — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На его счету 27 побед в 27 поединках. Свою вторую защиту титула россиянин проведет против Дастина Порье в Абу-Даби 7 сентября.

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