Нурмагомедов поборолся с отцом

Instagram / akajav

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов провел тренировочный бой со своим отцом Абдулманапом Нурмагомедовым. Видео появилось в Instagram-аккаунте тренера спортсмена Хавьера Мендеса.

Мендес написал, что для Нурмагомедова спарринг-поединок с отцом — важный вызов, и он вновь устроит подобную тренировку.

Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018-го. Тогда 30-летний россиянин победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Из-за участия в потасовке после боя Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации. Его следующий поединок должен состояться 7 сентября на турнире UFC 242 против американца Дастина Порье.

Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе 27 успешных поединков.

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